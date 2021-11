Seis CCAA cuentan ya con el aval de la Justicia para implantar el pasaporte Covid y otras cinco están a la espera

El TSJA aseveró en su resolución que su posición no supone "un bloqueo" a la Administración sanitaria. De hecho, el TSJA animó al Gobierno de Aragon a "adoptar las medidas que estime oportunas para cumplir con su función constitucional de luchar frente a la crisis sanitaria". En Galicia , el TSXG ha avalado al Gobierno para exigir el pasaporte Covid como "medida preventiva de seguridad sanitaria" para acceder a hospitales y, con el aval del Tribunal Supremo, Galicia también ha implantado el certificado en el ocio nocturno. Asimismo, incorporará la petición de la acreditación a restaurantes todo el día y bares desde las 21.00 horas, si lo avala el TSXG. En Murcia , el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU), avaló también la prórroga de exigir certificado COVID para clientes de locales que alcancen 100% de aforo. Una medida que estará en vigor hasta el próximo 17 de diciembre . En Baleares , el TSJIB ya avaló en octubre la decisión del Govern de pedir el certificado Covid en las discotecas. No obstante, la presidenta del Govern, Francina Armengol, se mostró este miércoles partidaria de extender el requisito del certificado Covid a ámbitos como la hostelería y señaló que el Ejecutivo autonómico estudia y trabaja en el modo de extender el uso de esta medida. En todo caso, la ampliación del uso del certificado tendrá que pasar primero por el comité de expertos antes de ser presentada.

En caso contrario destacan la Comunidad de Madrid que no ve necesario tomar medidas de cara al puente de diciembre y argumenta que están "vigilantes" pero no "preocupados".



De la misma manera, el Gobierno de Castilla-La Mancha insiste en buscar consensos y pactar y no ve "necesario" adoptar una medida como esta porque la región tiene la mitad de incidencia de la media nacional.



Asimismo, el Gobierno de Asturias ya comunicó que no se plantea "por el momento" impulsar medidas o normas que impliquen la exigencia de exhibir el certificado Covid.