Todas las CCAA piden pasar de fase pero ¿están en condiciones de hacerlo?

En su opinión, si el Gobierno central rechaza la petición será "una jarra de agua fría" para Madrid y "desastroso" para muchos empresarios , autónomos y familias sin ingresos. "No nos lo podemos permitir en la región", ha dicho Aguado.

La decisión de Cataluña , con más de 10.000 víctimas, ha sido también una incógnita hasta ayer por la tarde. La propuesta del Govern, que ha planteado como otras autonomías que la desescalada se desarrolle por regiones sanitarias (nueve), y no por provincias, como defiende el Gobierno central, es que casi toda Cataluña se mantenga en la fase 0 del desconfinamiento.

No obstante, la consellera de Salud, Alba Vergés, ha precisado que el comportamiento de la epidemia en la ciudad condal "no es que esté mal, es que nos damos unos días" para analizar la evolución de la pandemia.

Fase 1 en casi toda España

Restricciones para Granada y Málaga



Andalucía propone que todas las provincias andaluzas pasen a la fase 1 de desescalada el próximo día 11 pero que los distritos sanitarios de Granada, su área metropolitana y Málaga lo hagan con "salvedades de transición", como que no se puedan permitir funerales y velatorios más allá de la estricta intimidad; no se puedan celebrar reuniones, seminarios ni congresos científicos y no se permitan espectáculos al aire libre, mercadillos ni actividades similares.



Castilla La Mancha es la cuarta comunidad en cuanto a contagios y la tercera en defunciones por coronavirus, pero cumple los requisitos para cambiar de fase y presenta unos de los mejores resultados en cuanto a menor tasa de crecimiento del virus (-15,5 %) y menor nivel de contagio (0,55), y por eso pedirá pasar de fase el lunes 11.



Asturias pide que la comunidad pase a la siguiente fase el lunes y adelantar la 2 en trece concejos agrupados en la zona del Valle del Navia-Oscos-Eo, en el extremo occidental, y en los Valles del Oso, en la zona central, ante la baja incidencia de la pandemia del coronavirus en estos territorios. Lo ha solicitado al Ministerio ante la evolución positiva de la pandemia y la baja presión hospitalaria.



Extremadura ha registrado esta tarde la solicitud para que sus dos provincias transiten a la fase 1 el lunes el lunes, es decir, que toda la comunidad evolucione al mismo tiempo en la desescalada.