El Rey Juan Carlos, en paradero desconocido: algunas hipótesis apuntan a que podría estar en Portugal

"He hablado con él estos días, pero no tengo conocimiento de sus planes. Yo creo que ni él mismo sabe aún sus planes en el exterior en este tiempo. Pero en cualquier de mis propiedades tiene todas las puertas abiertas", ha manifestado el magnate afincado en Florida (Estados Unidos) en declaraciones al diario "El Mundo".