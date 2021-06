Nadie asume la responsabilidad del megacontagio en Mallorca y ahora se habla de 'secuestro' de los alumnos en hoteles

Hasta el Gobierno ha cambiado su postura y exigirá una PCR negativa o vacuna completa a todos los ciudadanos que vengan del Reino Unido a nuestro país, no en vano, muchos de ellos se dirigen precisamente a Baleares. La medida comenzará a aplicarse dentro de 72 horas. El megabrote ha impactado también en los estudiantes que han viajado a la zona a posteriori. Medio centenar de alumnos del Colegio Compañía de María de San Fernando (Cádiz) aseguran estar “secuestrados” por las autoridades en un hotel de Mallorca desde que llegaron a su viaje de fin de curso debido a las medidas anticovid puestas en marcha por el Gobierno balear tras el macrobrote desatado en la isla. Y protestan en las redes por su traslado a un hotel COVID. "Pues a estas horas todos trasladados por c... al hotel COVID y todo el grupo negativo, ahora quedan alojados en el hotel COVID. Alguien va a responder de esto". Arancha de la Fuente una de las madres de estos estudiantes de Cádiz se queja de que el confinamiento solo es para los españoles y no los extranjeros en el hotel.

Así, la propia Marina indicó que, a pesar de su negativo en la PCR, nadie le informó de cuándo podría volver a Córdoba: "en un principio nos dijeron que si dábamos negativo nos íbamos el mismo día, ahora nos dicen que me tengo que hacer un test de antígenos, realmente no sé cuándo podré volver porque no nos informan de nada. Esto es un caos". La joven también se queja de que al llegar al hotel covid, los juntaron en habitaciones con adolescentes con los que no habían tenido contacto en ningún momento.