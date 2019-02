La Fiscalía pide tres años y tres meses de cárcel para Cristina Cifuentes por el caso Máster

Cifuentes no tenía aprobadas todas las asignaturas

Un acta con “apariencia de verosimilitud”

Las frases que dijo Cifuentes tras aparecer el vídeo que la apartó de la política

“Renuncio a ser presidenta de la Comunidad de Madrid”.

“Son unas informaciones que vienen a dar un paso más en lo que es sin duda alguna lo que es una campaña de acoso y derribo hacía mi persona”

“Va más allá de la política y la gestión, es una campaña personal hacía mí”

“Es una grabación de 2011 que ya se conocía, algunos de sus medios ya la tenían… Algunos de ustedes saben que yo he sido espiada, se han hecho hechos contra mi persona, he sido investigada desde hace años...”

“Este vídeo que obedece a una situación de un error involuntario sin ser consciente de ello, me lo dijeron a la salida, los aboné y el asunto no tuvo mayor trascendencia”

“Este vídeo se ha utilizado más allá de lo político”

“Ya se me quiso extorsionar con este vídeo hace tiempo y lo puse en conocimiento de la policía nacional”

“Se han traspasado todas las líneas rojas”

“He cometido muchos errores a lo largo de mi vida, errores políticos, personales… y los seguiré cometiendo… Me he saltado también semáforos en rojo y seguro que he hecho cosas peores”

“Toda mi actuación y toda mi vida se está poniendo en tela de juicio y creo que no es solo para acabar con el adversario político sino también destruir a la persona”

“Soy consciente de que mi actuación de tolerancia cero contra la corrupción en la Comunidad de Madrid tiene un precio”

“Hay una moción de censura planteada para las próximas semanas y durante los últimos días había estado hablando con mi equipo y había tomado una decisión que pensaba anunciar el 2 de Mayo después de los actos institucionales, pero como consecuencia de las publicaciones de hoy, he decidido adelantar y que es anunciarles mi renuncia a la presidencia de la Comunidad de Madrid”

“En la vida por encima de los interés de uno hay que pensar en los intereses generales”.

“La posibilidad real de que la izquierda pudiera gobernar en la Comunidad de Madrid me ha hecho meditar mucho y decidir que mientras que yo pudiera lo iba a evitar”

“Un gobierno de izquierdas que subiría los impuestos y destruiría muchas de las cosas que yo hecho, un gobierno que no es el que los madrileños han votado”

“Doy un paso atrás para evitar que la izquierda gobierne en la Comunidad de Madrid”

“He aguantado más de 34 días a una exposición permanente, a un linchamiento día y noche, por tierra, mar y aire”

“Mi agradecimiento especial a los madrileños y madrileñas que me apoyaron y siguen confiando en mí”

“La resistencia de las personas tiene un límite y yo ya he llegado a ese límite”

“No puedo permitir a la izquierda radical gobernando en Madrid”

“Me voy muy orgullosa y muy satisfecha, hemos hecho un buen trabajo”.

“Creo que mi padre se siente y se sentiría orgullosa de mi”