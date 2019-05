Un grupo de personas irrumpe en un acto sobre okupación de Cs en Lavapiés al grito de "fascistas"

En ese momento, la concejal, que no se ha achantado, ha asegurado que han decidido celebrar dicho acto en la Plaza de Lavapiés porque Ciudadanos "no renuncia a estar en una sociedad libre como es Madrid frente a aquellos que les quieren callar".

"Qué pena tener que venir así, que rompan la democracia, la libertad y no tener respeto, qué pena. Gentuzas como vosotros quieren okupar las casas de estos vecinos. El 26M vamos a desokupar Cibeles y no quieren respetar porque en la sociedad que queremos ellos caben pero nosotros no cabemos en su sociedad, ese es su problema", ha lanzado.