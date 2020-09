Las lluvias provocan cortes y caos en el Metro de Madrid en plena hora punta

🔴 Los trenes no efectúan parada en Barrio de la Concepción (L7) por incidencia en las instalaciones.

Entre 17 y 19 litros por metro cuadrado entre las 8:30 y las 10:00 horas

No obstante, las lluvias de este jueves no llegan a ser de récord, pues aún queda lejos del chubasco más intenso recogido en el observatorio del Parque del Retiro el 31 de mayo pasado, cuando se recogieron en tan solo 10 minutos 17 litros por metro cuadrado. "Ha sido un chubasco intenso, pero no se ha tratado de ningún récord", ha insistido.