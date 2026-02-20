La reina Sofía lo recibe por su trayectoria de décadas dedicadas a la sensibilización social, el impulso de iniciativas de conservación y científicas

Las tajantes palabras de un profesor de la Universidad de Las Palmas en contra del Honoris Causa de la Reina Sofía: "No representa los valores"

La reina Sofía ha recibido este jueves en Las Palmas de Gran Canaria el Premio Gorila que concede la Fundación Loro Parque, en reconocimiento a su compromiso con la conservación de la biodiversidad, el bienestar animal y la protección del patrimonio natural.

El galardón, creado en 2003 por iniciativa del presidente y fundador del grupo turístico canario, el empresario alemán Wolfgang Kiessling, distingue a personalidades y entidades comprometidas con la biodiversidad y el respeto por los animales.

La reina Sofía lo recibe por su trayectoria de décadas dedicadas a la sensibilización social, el impulso de iniciativas de conservación y científicas, así como su apoyo a proyectos orientados a la protección de especies amenazadas y ecosistemas vulnerables, y la distingue como una persona de referencia global en el ámbito del medioambiente.

El acto de entrega ha tenido lugar en la sala 'Deep Sea' (Mar Profundo) del acuario Poema del Mar de Las Palmas de Gran Canaria, que alberga el tanque principal panorámico, la ventana de cristal más grande del mundo, y ha reunido a más de 250 invitados entre autoridades, científicos, representantes institucionales y colaboradores de la Fundación.

Entre ellos, han estado presentes el presidente de Canarias, Fernando Clavijo; la presidenta del Parlamento autonómico, Astrid Pérez; el delegado de Gobierno en las islas, Anselmo Pestana; los obispos de las diócesis de Canarias y Tenerife, José Mazuelos y Eloy Alberto Santiago, y la presidenta de la Fundación Alejandro da Silva contra la Leucemia, de la que la reina es presidenta de honor desde 1990.

Durante la ceremonia, el presidente del grupo Loro Parque, Wolfgang Kiessling, ha invitado a la reina a visitar su zoológico en Puerto de la Cruz (Tenerife) y ha recordado los inicios del proyecto, junto con su esposa Brigitte, hace más de cinco décadas, y la evolución de la compañía hasta convertirse en un referente internacional.

Un premio que "reconoce trayectorias que dejan hueco"

El presidente de la Fundación Loro Parque y vicepresidente del grupo, Christoph Kiessling, ha señalado que este premio "reconoce trayectorias que dejan huella" y en ese aspecto la reina Sofía "es un referente de sensibilidad y compromiso vivo".

Además, ha anunciado la puesta en marcha de un proyecto con la colaboración de la Fundación Reina Sofía, que usará una red de sensores acústicos para escuchar a las especies que habitan el estrecho de Gibraltar para conocerlas mejor y generar información científica sólida para mejorar su conservación.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha destacado la larga trayectoria de la reina en la que ha demostrado "un interés sincero y continuado por la ciencia, la educación ambiental y la protección de la fauna".

Contribución a las causas medioambientales

Clavijo ha reconocido a la reina emérita como un "ejemplo" que ha contribuido a situar las causas medioambientales "en el centro del debate público, impulsando una conciencia colectiva, que hoy es más necesaria que nunca".

Igualmente, ha remarcado la labor que desarrolla Loro Parque y la Fundación, "que han sabido unir ciencia, divulgación y acción al servicio de la conservación". La reina emérita ha apoyado iniciativas de protección del medioambiente y la biodiversidad, incluyendo campañas de sensibilización sobre la conservación de espacios naturales y aves migratorias, tanto a través de la Fundación Reina Sofía como en colaboración con otras entidades.

Campañas para combatir la basura en entornos naturales

También ha participado en campañas para combatir la basura en entornos naturales, operaciones de limpieza de playas y actividades educativas para escolares sobre reducción de residuos plásticos, reciclaje y consumo responsable.

La reina Sofía llegó este jueves a Las Palmas de Canarias en el marco de una visita institucional para recibir este premio y ser investida mañana viernes como doctora honoris causa por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Ambos actos estaban previstos para el 14 y 15 de enero, pero fueron aplazados debido al empeoramiento de la salud de la hermana de la reina Sofía, la princesa Irene de Grecia, quien finalmente falleció.