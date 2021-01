Solo 88.698 han completado la pauta de dos inyecciones: toca correr de cara al verano

La Rioja registra el porcentaje más alto, con un 64,10 % de las camas de sus ucis ocupadas por enfermos de covid (65 % el pasado viernes), seguida de la Comunidad Valenciana, con el 61,37 % (58,65 %); Melilla, con el 58,82 % (52,94 %),; Castilla-La Mancha, con el 52,89 % (49,45 %), y Cataluña, con Cataluña, con el 49,87 % (49,51 %); prácticamente el mismo porcentaje que Madrid, que tiene 49,63 % (46,24 %). Según Fernando Simón , director del Centro de Coordinacion de Alertas y Emergencias Sanitarias, " tenemos una ocupación hospitalaria y de ucis mas altas desde que empezamos la primera ola en abril ", pero ha destacado que hay diferencias entre hospitales y aunque ha calificado la situación de "crítica", ha dicho que "no tiene nada que ver con lo que sucedió en marzo y abril".

Ha abogado por controlar cuanto antes la transmisión: "no que no empiece a bajar, sino que baje muy rápido, para que nuestras ucis no sufran lo que están sufriendo"