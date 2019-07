Pablo Iglesias cede y no será ministro: Sánchez gana el primer round

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha comunicado este viernes al presidente del Gobierno en funciones y candidato a la investidura, Pedro Sánchez, que está dispuesto a no formar parte del Gobierno de coalición con la condición de que no haya más vetos ni excusas para formar la próxima semana un gobierno conjunto de PSOE y Unidas Podemos. Así lo explica el propio Iglesias en un vídeo que ha difundido en sus redes sociales en el que, muestra su disposición a echarse a un lado pero subraya que los nombres de su partido en el Ejecutivo de coalición los elegirá su formación. "No debo ser la excusa del PSOE para que no haya un gobierno de coalición de izquierdas . Estar o no en el Consejo de Ministros no será un problema siempre y cuando no haya más vetos y la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno sea proporcional a los votos", ha escrito Iglesias en su cuenta de Twitter.

Y eso lo acaba de ver Iglesias en solo 24 horas. Comenzó el día señalando que confiaba en el PSOE y que había que tener paciencia después de lanzar un órdago dejando claro que, si no había gobierno ahora, Sánchez nunca sería presidente. Horas después, Celaà dejaba claro a Iglesias que el 'no es no' de Sánchez no tenía vuelta atrás. Y lo vendía tras el Consejo de Ministros como una especie de favor a Podemos. "No es lo mismo el grado de tensión que se establece cuando líderes de fuerzas políticas diferentes discrepan en torno a una mesa de ministros que cuando sencillamente hay personas representativas de esa fuerza política", señalaba y ponía el ejemplo de Iodia Mendia, no por casualidad un socio fiable. "No está en el Gobierno vasco" y "muchos líderes de las fuerzas políticas que han venido siendo representadas en distintos Gobiernos de coalición no han tenido ellos mismos ningún interés en entrar ahí. ¿Por qué? Para mantener la libertad de sus pretensiones y de sus propuestas legítimas en el Congreso de los Diputados o en los parlamentos. Para mantenerse libres".