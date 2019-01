Los Lannister, además, tienen a, más conocido como, para hacer enfrentarse a sus adversarios cuando ellos no quieren mancharse las manos de sangre., sin ningún cargo en el partido desde que dimitiera por fraude en sus cobros por las asesorías al gobierno de Venezuela, no ha tenido ningún reparo en criticar a todo aquel que se ha enfrentado con la dirección del partido . Entre los, tenemos a. El que en su momento fuera el Rey en el Norte y consiguiera apresar entre sus garras a Jaime Lannister, acabó sucumbiendo en lapor mandato de los Lannister. Ramón Espinar, que en un primer momento consiguió que cautivar a Pablo Iglesias para que lo apoyara frente a la candidatura errejonista liderada poren el proceso de primarias para dirigir la Comunidad de Madrid, ha terminado dimitiendo de todos sus cargos al no estar dispuesto a presentar una candidatura alternativa a Íñigo Errejón para las elecciones de Mayo de 2016.