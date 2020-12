Las primeras vacunas del coronavirus ya están en Guadalajara tras pasar la noche en Burgos

Fuentes del dispositivo de seguridad han indicado que fue este viernes , día de Navidad, cuando un primer camión, no demasiado pesado, cruzó la frontera y, escoltado por la Guardia Civil, se dirigió al cuartel del Instituto Armado de Lerma, en Burgos.

Empleados y residentes, expectantes y orgullosos

La responsable de 'Los Olmos', que declaraba no saber aún quiénes iban a ser las dos primeras personas en vacunarse -ya se sabe que serán un interno y un trabajador del centro-, ha afirmado que "hay muchos candidatos". Y es que, ha añadido, tras la consulta que están realizando a los familiares, el número de respuestas es "muy satisfactoria y muchos se muestran a favor".

Dicho esto, y preguntada sobre la posible presencia del ministro de Sanidad, Salvador Illa, el próximo domingo, Marina Vadillo ha asegurado no tener todos los detalles del evento. "Estamos preparados, pero estamos en estado de alarma y no se permiten visitas a no ser que sean imprescindibles", ha recordado.