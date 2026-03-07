El ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico insiste en que "no es el momento de confrontación" por el accidente en El Bocal

Ainara Fernández, de 19 años, la única superviviente de El Bocal de "sonrisa permanente" y "amante de los animales"

SantanderEl Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha insistido en que "no quiere confrontación" entre las administraciones porque "no es el momento" y en que será la jueza quien "determinará la responsabilidad" por el accidente del pasado martes en El Bocal de Santander, en el que fallecieron seis jóvenes y otra está ingresada en la UCI tras colapsar una pasarela de la senda costera.

Así lo han señalado fuentes ministeriales, después de que el Ayuntamiento de Santander enviara ayer un comunicado en el que afirma que no le corresponde el mantenimiento de dicha senda costera porque las obras del proyecto que el Ministerio comenzó a ejecutar en esta zona "no están finalizadas" y "no consta ningún documento remitido por Costas para la recepción o aceptación de los trabajos".

Precinto de las pasarelas

El Ministerio ha indicado que la jueza ya ha pedido la documentación de dicho proyecto tanto a esta institución como al Consistorio santanderino y al Gobierno de Cantabria, por lo que será ella quien dirima esta cuestión.

Por otra parte, el Ministerio ha precisado que la decisión de precintar dos pasarelas de la senda costera ubicadas en la zona oeste del lugar donde se produjo el accidente "no fue una orden" sino "una sugerencia" que realizó un técnico de la Demarcación de Costas a la alcaldesa, Gema Igual, y que llevó a cabo la Policía Local.

El Ayuntamiento informó en un comunicado de la "petición" de la Demarcación de precintar dos pasarelas de la senda costera ubicadas en la zona oeste del lugar donde se produjo el accidente.

Las víctimas del accidente

Los jóvenes implicados en el accidente formaban un grupo de siete personas, estudiantes todos ellos del CIFP La Granja de Heras, en Medio Cudeyo, que hacía una ruta por el lugar de los hechos cuando la pasarela que atravesaban sobre unos acantilados colapsó y cayeron al mar y las rocas.

Los seis fallecidos, entre los 19 y 22 años, son de Igollo de Camargo, Barakaldo (2) y Balmaseda, en Vizcaya; y Almería. Mientras que la joven que estaba desaparecida y fue hallada sin vida era de Guadalajara y la herida de Elvillar (Álava).

La titular de la plaza número 1 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander, de guardia cuando sucedieron los hechos, abrió diligencias de investigación tras lo ocurrido.

Aviso a la Policía del estado de la pasarela

De su lado, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha garantizado "total transparencia" en torno a la llamada del 112 Cantabria a la Policía Local tras recibir el Servicio de Emergencias un aviso que alertaba del estado de la pasarela de El Bocal un día antes de colapsar y causar la muerte de seis jóvenes.

"Si hubo una llamada y se actuó, se sabrá. Si hubo una llamada y no se actuó, también se sabrá. Pero la primera que lo tengo que saber soy yo", ha indicado la regidora a los periodistas. Tras el suceso, ocurrido en la tarde del martes, cuando se localizaron y rescataron las otras cinco víctimas mortales, trascendió la noticia de que un vecino de la zona habría avisado el día anterior al 112 del mal estado de la pasarela, alerta que el Servicio de Emergencias comunicaría entonces a la Policía Local.

Ante estas noticias, publicadas en medios regionales, el Ayuntamiento solicitó el miércoles un informe al Cuerpo, documento que todavía no está pero que, "en cuanto" esté, se comunicará, ha indicado Igual, que ha subrayado al respecto que "es algo urgente y prioritario".

"Vamos a dar absolutamente todos los informes o toda la documentación que se nos requiera, pero primero la tendré que tener yo para que después la pueda comunicar", ha explicado a los medios, a los que ha ratificado que habrá "total transparencia".

"Total transparencia", asegura la alcaldesa

Desde el Ayuntamiento indicaron a esta agencia al confirmar la solicitud hecha a la Policía Local que el informe se pondrá a disposición de la Policía Nacional, que está practicando las pesquisas tras el accidente. Precisamente por esto, el 112 declinó confirmar o desmentir la existencia de esa llamada, a petición de los investigadores y al tratarse de un asunto judicializado, a raíz de las diligencias incoadas por la jueza de la plaza 1 de Instrucción de Santander, que estaba de guardia en el momento de los hechos.

Ocurrieron antes de las 16.45 horas del 3 de marzo, cuando el 112 recibió el aviso de la rotura y hundimiento de la pasarela, de madera y sobre acantilados, y de que siete personas habían caído a una zona de rocas y al mar. Se trataba de un grupo de siete estudiantes -seis chicas y un chico, de entre 19 y 22 años- del CIFP La Granja de Heras (Medio Cudeyo) que estaban haciendo una ruta por la senda costera.