Ni unidad ni medidas drásticas: las reuniones en Moncloa sobre Cataluña acaban en nada

Casado subraya que la situación ha "sobrepasado a Sánchez"

"El Gobierno puede estar en funciones, pero no sin responsabilidades porque el Estado nunca está en funciones", ha dicho, mostrándose muy crítico y añadiendo que el Gobierno tiene mecanismos para aplicar en cualquier momento las previsiones constitucionales si la situación lo requiere. Es por este motivo por el que ha exigido que se aplique “ya” la Ley de Seguridad Nacional para que Quim Torra no esté al frente de la dirección de los Mossos D’Esquadra , al tiempo en que ha defendido el “uso legítimo de la fuerza” , solidarizándose con los agentes que se encuentran en la zona.

Pablo Iglesias: “Lo que toca en Cataluña es empatía y diálogo”

“Con un conductor suicida al frente de Cataluña solo podemos ir al suicidio”

Diciendo “nunca más” a los episodios vividos en las últimas movilizaciones de los independentistas, y afirmando que la Ley de Seguridad Nacional no es sufciente porque Torra seguiría al frente, Rivera ha incidido en la necesidad de reforzar la seguridad y actuar contra el presidente de la Generalitat de Cataluña: “Los demócratas tenemos que estar juntos, pero hay que tomar medidas. Primero blindar la seguridad. Segundo, y lo más importante, hay que cesar al que está al frente de todo esto: el señor Torra. Tenemos a un presidente autonómico cortando las autopistas. El señor Torra se suma a los comandos separatistas como uno más. No podemos tener a un policía atracando bancos; no podemos tener a un bombero incendiando campos; tampoco podemos tener a un presidente autonómico, que es el Estado, atacando al Estado. El principal problema se llama Torra. Con un conductor suicida al frente de Cataluña solo podemos ir al suicidio”, ha subrayado, pidiendo otro presidente para recuperar el control y la convivencia. “Hay que aplicar un 155 de verdad, planificado, con un calendario, viendo en qué competencias actuaremos, juntos. Se tiene que aplicar hasta el día en que retomemos el control y el día en que devolvamos la convivencia en Cataluña. Aprendamos del pasado. Aplicamos el 155 y se salió pronto y mal. No es momento de mirar atrás y hacerse reproches; hay que mirar hacia adelante, pero sí pido que aprendamos de los errores. Pido un 155 de verdad, con previsión, y que lo hagamos juntos. También si soy presidente del Gobierno me comprometo a aplicarlo”, ha apostillado.