Robles, sobre los exmilitares que enviaron una carta al Rey: "Son personas que no merecían el uniforme"

La ministra de Defensa , Margarita Robles , ha afirmado que los militares retirados que han enviado cartas al rey criticando al Gobierno y volcado expresiones franquistas en un chat "son personas que no merecían en su momento haber llevado el uniforme ".

En una entrevista a la Cadena Ser, Robles ha apuntado que los protagonistas de esas expresiones son militares jubilados que no representan a las Fuerzas Armadas y que en algún caso abandonaron el Ejército hace 40 años para irse a trabajar a líneas aéreas privadas . "Están atribuyéndose el ser representantes no sé muy bien de qué con unos chat y unas cartas que nos avergüenzan a cualquier demócrata", ha dicho la ministra.

Los militares en activo, ha dicho la ministra, tienen un "compromiso clara y abiertamente con los valores constitucionales" . "No se por qué hay este interés en querer poner siempre el sambenito de franquistas a las Fuerzas Armadas ", ha añadido. En este sentido, ha l amentado que Vox intente "patrimonializar" a las Fuerzas Armadas, que son de todos los españoles, ha indicado.

El Jemad dice que las críticas de exmilitares al Gobierno dañan a Fuerzas Armadas

El jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad) , el general del Ejército del Aire Miguel Ángel Villarroya , ha manifestado que los militares retirados que han enviado cartas al rey criticando al Gobierno con expresiones de apoyo al franquismo en un chat dañan a las Fuerzas Armadas (FAS) pero no la representan.

Así lo expresa Miguel Ángel Villarroya en el comunicado que ha emitido con ocasión del 42 aniversario de la Constitución española, en el que proclama la neutralidad política de las FAS . "Estos días hemos sido testigos de algunos comunicados de personal en situación de retiro que, al haber perdido la condición de militar, no tienen limitados ya derechos" como la expresión pública de opiniones políticas, indica.

Aclara que "las opiniones de estas personas no pueden considerarse representativas del colectivo del que formaban parte con anterioridad sino que deben verse como opiniones de ciudadanos particulares, por otra parte, con todo derecho a expresar lo que consideren". El Jemad insiste en que no pueden arrogarse un derecho de representatividad que no poseen y añade que "dañan la imagen de las FAS y solo confunden a la opinión pública".