Aunque los partidos de izquierda sufrieron una contundente derrota en las elecciones de la Comunidad de Madrid y sus resultados les impiden formar un Gobierno que fuera alternativa a la indiscutible ganadora, Isabel Díaz Ayuso , los dos partidos a la izquierda del PSOE mejoraron bastante sus resultados con respecto a la cita electoral de 2019. Pero el ascenso más destacado fue el de Más Madrid, que superó en votos al PSOE y se convirtió en las segunda fuerza política de la región . Algunas encuestas pre-electorales apuntaron a la posibilidad de que el partido encabezado por la candidatura de Mónica García se acercase mucho en votos al PSOE, pero ninguna valoró la principal debacle de la noche, el único partido que no sumó escaños (además de Ciudadanos), la espectacular caída del PSOE liderado por Ángel Gabilondo .

Aunque Más Madrid y PSOE han obtenido el mismo número de escaños en la Asamblea de Madrid, 24 asientos , el partido de Mónica García e Íñigo Errejón consumó el 'sorpasso' sobre el Partido Socialista en número de votos . 614.660 votos para Más Madrid, un 17,1% de los sufragios, frente a los 610.190 votos para el PSOE, el 16,9%. Eso convierte a Más Madrid en segunda fuerza política en la región , la primera fuerza progresista y a Mónica García en la líder de la oposición en la Asamblea regional , si no lo era ya.

Más Madrid, en auge como los partidos verdes europeos

La candidata de Más Madrid a la Presidencia de la Comunidad, Mónica García, ha reivindicado a la formación como una fuerza netamente madrileña, que "no es moneda de cambio" en otros niveles políticos y "que no tiene techo" mientras sigue la estela de los partidos verdes europeos.



Tras las elecciones celebradas ayer, Mónica García ha opinado que Más Madrid "no tiene techo" y puede ir creciendo como lo han hecho los verdes en Europa porque son quienes "están haciendo frente a la extrema derecha y a la corrupción".



Preguntada sobre si se pueden extrapolar a Más País, con Íñigo Errejón al frente, los resultados ayer obtenidos, con un sorpasso al PSOE que sitúa a Más Madrid como la segunda fuerza de la Asamblea, Mónica García ha insistido en que ellos son Más Madrid y están centrados en Madrid.