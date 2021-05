Ayuso arrasa y provoca un terremoto político: Iglesias se va, el PSOE se hunde y C's desaparece en Madrid

Isabel Díaz Ayuso pudo con todo y con todos . Debe ser Madrid comunidad de bares, tabernas y hostales . Logró más apoyo que toda la izquierda junta - no creyeron los madrileños estar luchando contra el fascismo, seguramente tampoco por la libertad, que ya tenían, ganara quien ganara- , pero sí que debían salir a la calle en plena pandemia a dar su opinión tras una campaña odiosa, terrible, divisoria y por momentos nauseabunda. Y sí votaron, como nunca, marcando un récord de participación , y lo hicieron a los de siempre . Tanto, que el cinturón rojo se volvió azul . La ciudadanía volvió a demostrar que está muy por encima de sus políticos.

Iglesias ya llevaba tiempo yéndose. Le ha costado, pero los españoles, primero en las generales y los madrileños ahora, testigos de un enfrentamiento guerracivilista poco recomendable, le han abierto la puerta. Y él ha decidido que era un tapón, cosa que no todos reconocen. Lo era. Para la política, para su partido y para el país. Poco se recordará de su trayectoria. El espíritu de la transición era imperfecto, pero mejor que el que trajo el carismático líder que quiso asaltar los cielos. Se va Iglesias, el mismo día que Ciudadanos no estará en la Asamblea de Madrid. Adiós a la nueva política, aunque con el brote verde de Mas Madrid. Queda Vox, que perderá fuerza sin su némesis. El bipartidismo está más cerca. El experimento fracasó. No nos hizo mejores. Ni a la sociedad ni a la política.