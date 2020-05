Última hora del coronavirus: Más de 27.000 muertes en dos meses de estado de alarma por el Covid-19

8.00 Trump vuelve a contradecir al responsable científico de la crisis del coronavirus y asegura que cree "absolutamente" que los colegios estadounidenses deben reabrir. Anthony Fauci había explicado que la vuelta a la normalidad en los centros educativos debería ser "cautelosa" y que, en algunos lugares, no deberían reabrir ni en otoño . El presidente de EEUU, el mismo que sugirió inyectar desinfectante a los enfermos para curar el Covid-19, no está de acuerdo y quiere abrir las escuelas cuanto antes.

6.45 Más de ocho semanas de un estado de alarma cuya ampliación pende de un hilo. El PP se reafirma en su postura. Para la próxima ampliación, que será de un mes, votará no. La vicepresidenta Carmen Calvo aseguró ayer en el Senado que están buscando fórmulas para no volver a decretarlo.

6.30 Sanidad se reúne hoy con Madrid, Cataluña y Valencia antes de decidir si pasan de fase. Ayer Cataluña no incluyó a Barcelona en el cambio a la fase 1. Parte de Castilla León no reúne las condiciones. Hasta le viernes por la tarde no sabremos la decisión final.