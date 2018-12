"Me hacía compañía": Las declaraciones del hijo que ocultó el cadáver de su madre en su casa

Manuel, el hombre de 62 años que mantuvo oculto el cadáver de su madre en su propia vivienda durante casi un año, ha concedido una entrevista a 'El Programa de Ana Rosa' en la que ha asegurado que no dio el parte de fallecimiento de la mujer y que siguió cobrando su pensión. También ha desmentido que tuviera una mala relación con la fallecida, a quien quería "más que a su vida", y reconoce que cayó en una depresión tras su muerte: "No sé qué me pasó".