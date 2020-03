Los enfermeros estallan: "Estamos como en una guerra, el triaje en urgencias decide a quién salvar y a quién no"

Para algunos de estos especialistas, “ahora mismo somos como la orquesta del Titanic, tocando mientras todo se va a pique”. Así es cómo lo ve Sergio González Carretero, profesor de Enfermería de la Escuela de Enfermería y Fisioterapia San Juan de Dios de la Universidad Pontificia Comillas. Trabaja en la Unidad de críticos quirúrgicos del Hospital Ramón y Cajal de Madrid y cree que “todo lo que podía salir mal ha salido mal” . Mira hacia Italia y avisa que solo “vamos unos días por detrás” de nuestros vecinos italianos que tampoco se tomaron en serio las recomendaciones para evitar los contactos. “La gente se lo toma como si fuesen unas vacaciones” y no es así, asegura.

Está convencido de que las cifras reales de afectados y fallecidos por el brote de COVID-19 son muy superiores a las reportadas por los canales oficiales. Su temor es que se cumpla el pronóstico del investigador, David S. Jones, quien ayer afirmaba en un artículo publicado en la prestigiosa revista The New England Journal of Medicine que la pandemia de coronavirus “podría provocar más de 100 millones de muertes” después de haber infectado a más de la mitad de la población mundial. Unos datos que Jones comparte con numerosos expertos en materia de enfermedades contagiosas.