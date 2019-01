Julen cayó de pie, se golpeó con las paredes y murió prácticamente en el acto

España entera llora la muerte de Julen. En las cafeterías del país se han seguido los acontecimientos donde no se perdía pista al rescate del pequeño. La noche del viernes 25 de enero ha sido larga y muchos no han podido ni dormir. En los bares, a la hora del desayuno y del aperitivo no se hablaba de otra cosa. Hoy no es un día como otro cualquiera.de desgarro para un país que ha seguido minuto a minuto la situación de Julen.