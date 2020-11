La denuncia de una enferma de cáncer: “Con 27 años no estoy dispuesta a que me dejen morir por el covid"

Patricia Rus, enferma de cáncer de mama, denuncia la situación de muchos enfermos, con sus tratamientos paralizados

“Este vídeo se me hace un poquito difícil tener que hacerlo, pero me veo en la obligación. A todos los que me vean les pido por favor que lo difundáis por donde podáis, que llegue donde tenga que llegar para que de una vez por todas nos escuchen, a mí y a miles de personas que estáis en una situación como yo”. Con estas palabras inicia Patricia Rus Torrejón, una joven de 27 años, su protesta y su denuncia reclamando ayuda para los afectados por el cáncer en unos momentos en que los que la pandemia lo ha alterado todo.

“Soy paciente oncológica, padezco cáncer de mama y me veo en la obligación de tener que hacer este vídeo para hacer de una manera u otra un poquito de ruido para que seamos escuchados todos los pacientes de cáncer, sea del tipo que sea”. “Yo fui diagnosticada de cáncer de mama en marzo, una semana antes justo de que entrase el estado de alarma por el covid. Desde marzo hasta primeros de septiembre he estado con tratamiento de quimioterapia. Unos días antes de que terminase la última sesión de quimio mi oncólogo determinó el empezar a solicitar las pruebas pertinentes para poder hacer la revisión del preoperatorio. Me dijeron que después de la quimioterapia suelen dejar un mes o mes y medio de descanso para después poder entrar a quirófano… Estamos en noviembre, cerca de tres meses ya de mi última sesión de quimioterapia, me han hecho una serie de pruebas, –mamografía, ecografía, análisis de sangre, etc., para poder valorar la mejor opción para mi operación… pero a día de hoy sigo sin noticias sobre mi operación. No tengo fecha. No tengo absolutamente nada. A día de hoy el único tratamiento que tengo son unas vacunas que me ponen cada 21 días, que supuestamente sirven para controlar el tumor y que no vuelva a crecer”, cuenta a través de un vídeo de nueve minutos y medio publicado en Facebook.

“Desesperada” por el mero hecho de verse obligada a “tener que pedir ayuda” y “pedir que llegue a donde tenga que llegar”, Patricia denuncia que la situación es insostenible.

“Si supuestamente tenían que operarme al mes o mes y medio de la última quimio, voy camino de tres. No tengo noticias. La situación del covid es cada vez más alarmante, pero yo lo siento mucho: no hay solo covid. Somos miles y miles de pacientes con otro tipo de patologías, Seguimos necesitando atención médica, y en muchos casos necesitamos cirugías urgentes”, recuerda.

Con voz entrecortada, continúa: “Necesito poner voz a todos los pacientes que necesitamos cirugías urgentes, porque nuestra vida está en riesgo. Nuestra vida está en juego, y yo lo siento mucho, pero yo con 27 años no estoy dispuesta a que me dejen morir, por un puto covid. Yo soy la primera que entiende la situación del covid, porque el hospital es prácticamente nuestra segunda casa y vemos también lo que hay. Pero ¿y a nosotros quién nos entiende?”, lamenta.

“Yo he estado todo el mes de noviembre llamando al hospital que supuestamente me corresponde para mi cirugía, que es en Jaén capital. Nadie coge el teléfono. Nadie. Y cuando te lo cogen te lo dejan en espera. Hace dos tres días conseguí que cogieran el teléfono en patología mamaria de Jaén. Pregunto por mi situación, explico quién soy, y su respuesta es decirme que todas las cirugías están anuladas, sea del tipo que sea, que están todos los quirófanos cerrados, que están saturados y que van llamando por orden de lista según se van quedando los quirófanos abiertos o vacíos o no sé. Yo lo siento, pero no es justo. No es justo que por luchar por una pandemia a otros se les deje morir. Tenemos derechos, tenemos derechos como ciudadanos, como pacientes. Si nos ponemos a valorar las muertes del covid con las muertes que hay del cáncer al año no hay nada de covid. No hay nada”, denuncia entre lágrimas.

“En esta situación nadie elige tener que pasar por determinadas enfermedades. Nadie pide ‘yo quiero pasar por esto’. Nadie. No hay una lista donde la gente se apunte para padecer una enfermedad. Pero ya que nos toca, porque no nos quedan más cojones de tener que afrontar esto, también tenemos derecho a poder curarnos. No lo veo justo. Y todos los que estamos en esta situación tenemos miedo. Yo soy la primera. Soy la primera que tiene miedo, porque solo tengo 27 años y porque mis ganas de vivir son más fuertes, pero lo único que hacen es ponernos trabas, muros. Tenemos derechos como pacientes: a curarnos, a luchar y a seguir hacia adelante. Y yo lo siento, pero que llegue el vídeo donde tenga que llegar. Quien lo escuche que tenga que escucharlo. Peor no me voy a callar, por mí y por todos los que están pasando por la misma situación que yo”, subraya Patricia.

“No es justo que se paren cirugías preferentes, urgentes… por un covid; por una pandemia. ¿Qué pasa, que el cáncer no es una pandemia? Es que no lo entiendo. Esto es ya un llamamiento desesperado. Ayuda. Que los hospitales están colapsados… lo entiendo. Pero, como yo le dije a mi oncóloga: que reserven zonas, porque sigue habiendo enfermos: de cáncer, infartos, accidentes. Sigue habiendo de todo. La vida sigue. Y yo lo siento, pero la sanidad a día de hoy da asco. Nos tratan como marionetas, y lo único que hacen es pasarse la pelota de uno a otro…”