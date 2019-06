Las enfermedades de verano que debes evitar para que no arruinen tus vacaciones

Hace un calor de récord . Los 40º se están convirtiendo en norma en gran parte de España y Europa con la llegada del verano, donde también las urgencias reciben 'casos veraniegos'. En algunos casos como en Francia los golpes de calor han provocado tres muertes, por el momento, por contrastes de temperaturas entre personas de edad avanzada. Porque la época estival también se convierte en crítica para nuestra salud si no tomamos laspor las condiciones climáticas y determinadas prácticas.

Deshidratación y quemaduras solares

Con el calor llegan las deshidrataciones. No hay que tomárselas a broma porque, si no se repone el agua en cantidades suficientes y no se actúa ante los primeros síntomas puede llevar incluso a la muerte. Las personas mayores y los niños tienen mayor riesgo de deshidratación.