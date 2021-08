Pedro Aguado, comisario que investiga la muerte de Samuel: "Entre 6 y 8 personas participaron en la agresión"

El comisario jefe de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de A Coruña, Pedro Agudo , indica que fueron entre 6 y 8 personas las que participaron en la conjunción de golpes a Samuel Luiz , pelea en la que no tienen acreditado que tomara parte la mujer que fue arrestada , y cree que puede haber más detenciones .

R. Entre seis y ocho personas , en lo que es la conjunción de golpes. Lo que pasa es que había mucha gente que se desplazaba con la turba, que estaba por curiosidad, por morbo. No avisaban a la Policí a, pero se movían con la agresión.

P. ¿La mujer detenida no participó en la agresión?

R. Ella golpea, empuja, separa y no permite que la acompañante de Samuel lo defienda e intente protegerle. Tenemos esa conducta, pero no tenemos acreditado que ella participe en la agresión.

R. No.

R. Sí. La primera parte es en la filmación. Ahí se produce la agresión primera del número uno, el mataleón del número do s y la agresión de los dos. La segunda fase es cuando se van moviendo hacia la Avenida de Buenos Aires 2, donde ya le van golpeando varios. La tercera es el punto final donde pierde la conciencia y la última fase del posible asesinato . Ibrahima (un joven senegalés que ayudó a Samuel) lo cubre todo el tiempo y le ayuda a cruzar la calle.

R. Se reunieron una hora y cuarto en un parque público de la ciudad, no todos pero sí los más importantes. Sabemos qué hablaron porque tenemos una testifical de la reunión que nos aporta el contenido de la conversación.

R. No, comentaron la agresión, pero no hablaron de plan, ni hubo arrepentimiento. No tuvieron en ningún momento ninguna mala conciencia por lo que habían hecho, ni remordimiento.