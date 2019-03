En los territorios en conflicto, la falta de agua mata más niños que las balas y la violencia

Las balas y las bombas no siempre son las amenazas más mortales

No obstante, como refleja el estudio, en estas regiones “las balas y las bombas no siempre son las amenazas más mortales para la vida de un niño”. En ocasiones no reparamos en muchas otras circunstancias de riesgo y peligro que, más allá de las balas, acaban con la vida de la población. El conflicto no solo les separa de sus hogares, de sus familias, de la formación en un centro educativo… también se les priva de alimento o se les imposibilita el acceso al agua, un recurso esencial para la vida. En otros casos, el problema no es solo de acceso, sino también de saneamiento e higiene: de la posibilidad de disponer de un agua que sea potable.