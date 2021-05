La familia de Julen quiere que David Serrano entre en prisión porque no paga

Tampoco la relación con David Serrano, dueño de la finca de Totalán (Málaga), hasta el trágico suceso íntimo de la familia es ya la misma. José no lo perdonará nunca. Reconoce que lo que ocurrió fue un accidente y no quiere entrar en culpabilidades o no, "eso no es cosa nuestra", aunque cree que la tragedia se podía haber evitado si David les hubiera dicho lo del pozo. José mantiene que nunca les dijo nada y reconoce que lo que más le duele de David son las formas. Y ahora el hecho de no pagar una cifra irrisoria añade sal a la herida.