La familia de Diana Quer arranca el juicio contra ‘El Chicle’ entre denuncias y acusaciones cruzadas

En medio de ambos, su hija Valeria Quer irrumpía durante unas declaraciones de su madre ante los medios para acusarla de mentirosa y negar que su padre fuese capaz de hacerle daño: “Eres una mentirosa. No vengas aquí a decir mentiras. Jamás te intentó atropellar. Jamás te ha intentado atropellar. Jamás te ha pegado. Papá no es agresivo. Deja de mentir a las cámaras. Deja de dar pena”, gritó, mientras Diana López Pinell replicaba: “¿Qué no me ha pegado? Si te ha pegado hasta a ti. Le ha pegado hasta a ella y tengo puesta una denuncia en el juzgado de Majadahonda. Que lo sepa todo el mundo, que este señor es un agresivo y un maltratador”, dijo ante las cámaras antes de marcharse de las inmediaciones de los juzgados.