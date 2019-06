La Manada en la cárcel: insultos, seguridad y cochinillo

José Ángel Prenda, Jesús Escudero, Ángel Boza, Alfonso Jesús Cabezuelo y Antonio Manuel Guerrero cuentan cada uno de ellos con un preso de apoyo en estos primeros días para evitar conflictos dentro de la prisión. Aunque las primeras informaciones desde la misma ya hablan de que han sido víctimas de insultos y amenazas. No hay que olvidar que las prisiones cuentan con sus propios códigos y los violadores están dentro de los delitos peor vistos entre rejas.

El hecho de que tengan un preso de apoyo no es en modo alguno un privilegio, como tampoco lo ha sido haber comido cochinilo, revuelto y ensaladilla cuando entraron en prisión porque era al menú de la cárcel.

Ante un delito de esta trascendencia mediática es normal que se incorporen presos de apoyo porque ante penas de larga duración el impacto emocional es importante y más cuando los presos están bajo el foco como ha sido este caso, aunque las primeras impresiones desde la cárcel no hablan de unos jóvenes que se muestren especialmente compungidos, sino que como señala también su abogado siguen convencidos de su inocencia. De hecho su abogado se plantea recurrir aunque expertos comoexpresan su convicción de que la sentencia va a ser definitiva, no en vano, el Supremo ha enmendado la plana al Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

Dos meses para clasificar a los internos

El TSJ de Navarra no tiene previsto solicitar el traslado de los cinco miembros de La Manada para notificarles en persona la sentencia una vez que la redacte el Supremo. No obstante, subrayan que tienen que esperar a lo que señale el fallo sobre el delito contra la intimidad, ya que sobre esta cuestión no entró el tribunal navarro. En el caso de que se tenga que volver a juzgar este delito en concreto, lo previsible es que se haga cargo la Sección Segunda, según las citadas fuentes.