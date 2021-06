Adiós a Mila Ximénez: la trayectoria de una estrella de Mediaset

Mila nació el 21 de mayo de 1952 en Sevilla y, junto a sus tres hermanos - Manolo, Nani y Concha, con quienes siempre fue una auténtica piña - llevaba una existencia tranquila hasta que con 18 años comenzó a trabajar de enfermera en el hospital Nuestra Señora del Rocío y se enamoró locamente de un doctor, casado y con familia. En plena dictadura, esto supuso un gran escándalo en su ciudad y la pareja no tuvo más remedio que mudarse a Madrid para vivir su amor en libertad.

Tres años después de su boda, Mila y Manolo se separaban, comenzando la gran decadencia de la sevillana. Y es que, con grandes dificultades económicas, hizo de tripas corazón y para que a Alba no le faltase de nada la dejó al cuidado de su padre. Fueron años en los que la colaboradora estuvo lejos de su hija, viviendo la peor etapa de su vida. "Perdí el timón. Tuve que renunciar a la persona que más quería en mi vida y pensé 'me he vuelto a equivocar'", confesaba Mila en su paso por GH Vip en 2019 sobre esta mancha negra en su existencia, que la marcó para siempre.