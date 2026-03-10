Celia Molina Madrid, 10 MAR 2026 - 12:50h.

Los afortunados fans que han accedido a la venta privada de entradas han mostrado sus elevados precios y el plano del escenario

Kanye West se sincera sobre su trastorno bipolar y se disculpa por su "imprudente" comportamiento: "Toqué fondo"

Hace veinte años que el rapero Kanye West -ahora conocido legalmente como YE - no actúa en España. Habría que remontarse a aquella actuación que este icono del hip- hop dio en sala Razzmatazz de Barcelona en marzo de 2006, para acordarse de la última vez que pisó nuestro país. De ahí la euforia que causó el anuncio de su próximo (y único) concierto en Madrid, en el marco de su gira 'Ye Live Concert', tras actuar en Países Bajos, Francia e Italia en su etapa europea.

La cita será el 30 de julio en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid y hoy mismo, día 10 de marzo, ha comenzado la venta privada de las entradas. Los afortunados que se apuntaron a tiempo para ser los primeros en conseguirlas - y después de esperar en una larga cola digital - han sido quienes han mostrado en las redes sociales el plano del escenario y los precios de las entradas, de las más baratas a las más caras, que ya han sido objeto de polémicas. El plano se divide en colores y cada uno corresponde a una categoría:

Un concierto sin pista y sólo con entradas de gradas

Grada alta nivel 3 - desde 190 euros

- desde 190 euros Grada Alta nivel 2 - desde 225 euros

- desde 225 euros Grada alta nivel 1 - desde 250 euros

- desde 250 euros Grada media - desde 275 euros

- desde 275 euros Grada baja - 295 euros

- 295 euros Grada VIP - desde 400 euros

- desde 400 euros PMR - 200 euros

De esta forma, las entradas más baratas, con los gastos de gestión, costarían un total de 209 euros; un precio por el que se han quejado muchos de sus seguidores en las redes, admitiendo que, aunque les guste mucho la música de Kanye, no están dispuestos a pagar "ese dineral" por verle actuar en directo. La revelación del mapa del concierto ha confirmado también que, efectivamente, el show de Madrid será como el de la Plaza de Toros de Ciudad de México: sin entradas de pista (porque estará ocupada al completo por un gigantesco escenario) por lo que los espectadores verán al rapero desde las gradas, con una visión 360º.

Para los que hoy se queden sin las entradas anticipadas, ya se ha anunciado que habrá una venta general, que tendrá lugar el jueves 12 de marzo a las 10:00 horas (CET), aunque ésta sólo se activará "si todavía quedan entradas" tras preventa. Todavía no hay información confirmada de dónde se llevará a cabo, pero todo apunta a que será desde la página YE Madrid.

En las últimas horas, se han detectado en X numerosos mensajes que anuncian la reventa de las entradas. Desde Europa FM, una vez más, han advertido sobre la reventa ilegal de entradas de conciertos, que podrían ser, en realidad, una estafa. Por ello, recuerdan que la única reventa oficial y fiable es la que podría proporcionar La ticketera en un futuro, cuando termine la venta oficial de los tickets programa para esta semana. Dado el éxito de la preventa, parece que la infamia que ha perseguido a West en los últimos meses - tras sus comentarios a favor de los nazis y su paso por la alfombra roja de los Grammy - no ha afectado a su carrera musical.