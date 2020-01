El negacionismo llega al vapeo: una periodista defiende sus ventajas con argumentos que los médicos consideran falsos

La alerta se ha extendido también a España donde en la anterior legislatura, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social insistió en que los cigarrillos electrónicos, tanto los que llevan nicotina como los que no, son nocivos para la salud del que lo consume y de la persona que está a su alrededor, y que no ayudan a dejar de fumar.

Precisamente este es también uno de los argumentos de Taulés quien destacó en la presentación de su libro la eficiencia como método para eliminar el tabaquismo de la sociedad , según recoge 20minutos . La autora también utilizó en su exposición la polémica frase de que "vapear es un 95 % menos dañino que fumar" . Se trata de una afirmación que seis expertos líderes en cigarrillos electrónicos y salud pública calificaron de "desactualizada, engañosa e inválida" en un editorial publicado en el 'American Journal of Public Health' .

Y no hablamos de científicos de perfil bajo, se trata de Thomas Eissenberg , codirector del Centro para el Estudio de Productos de Tabaco de la Virginia Commonwealth University (EE.UU); Aruni Bhatnagar , del Centro de Regulación del Tabaco de la American Heart Association, de la Universidad de Louisville (EE.UU.); Simon Chapman , de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Sydney (Australia); Sven Eric Jordt , del Departamento de Anestesiología, Facultad de Medicina de la Universidad de Duke (EE.UU.); Alan Shihadeh , de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura Maroun Semaan, Universidad Americana de Beirut (Líbano), y Eric K. Soule , del Departamento de Educación y Promoción de la Salud, East Carolina University (EE.UU.).

La mayor conclusión del editorial, a juicio de Eissenberg, es que simplemente no se conocen los riesgos a largo plazo del uso de cigarrillos electrónicos. "No tiene ningún sentido para nosotros afirmar que sabemos que es 95 % más seguro que los cigarrillos combustibles --justifica--. El hecho es que no sabemos si el uso de cigarrillos electrónicos es tan letal como el uso de cigarrillos combustibles, menos letal que el uso de cigarrillos combustibles, o más letal que el uso de cigarrillos combustibles".