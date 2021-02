Pedro, el pastor jubilado que predice el tiempo con el método de las cabañuelas

No usa máquinas, ni satélites, sino el método ancestral de las cabañuelas, basado en el análisis de los cambios atmosféricos de los primeros días de agosto y en la observación de la naturaleza . Pedro escrutina el vuelo de las aves, la caída de las hojas o el comportamiento de los animales para hacer sus pronósticos y así va elaborando el calendario climatológico anual.

Este hombre del tiempo artesanal ya predijo Filomena, aunque no con tanta virulencia. Y asegura que volverá. No será que no avisa con tiempo la llegada de Filomena 2.