Unas 300 personas colaboran en la búsqueda de restos materiales y humanos tras el accidente en La Manga

En cuanto a los restos del avión siniestrado, el capitán Marítimo los sitúa a unos 15 metros de profundidad y cerca de la playa, en el kilómetro 4 de La Manga, y ha asegurado que están encontrando restos del avión diseminados por distintas zonas de la playa. Ha remarcado que no han aparecido aún los "restos mayores", como la cabina. Estos restos serán trasladados, previsiblemente, al muelle de La Curra, en Cartagena, para recomponerlos antes de transportarlos a la Academia General del Aire (AGA) para que los investigadores puedan esclarecer los hechos ocurridos esta mañana.

No ha querido confirmar ni desmentir la muerte del comandante Francisco Marín, que pilotaba la aeronave que este lunes se ha precipitado sobre las aguas del Mediterráneo frente a La Manga del Mar Menor, "hasta que no lo confirme el forense" y ha remarcado que su labor consiste en "coordinar las unidades que están en la mar". Ante todo, ha pedido cautela y no hacer caso a las diversas fakenews que han circulado por las redes sociales durante la mañana.