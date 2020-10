El calvario de Ángel: la Fiscalía no se opondrá al indulto, pero pide 6 meses de cárcel por ayudar a morir a su mujer

Lo que más le duele, que esté en los juzgados de violencia de género

Preguntado al respecto de la decisión del fiscal, Ángel cuenta en NIUS que tiene “sentimientos encontrados”: “En el momento en el que me he enterado, la verdad es que me he puesto contento. Lo he recibido como una buena noticia y es de agradecer. Que no se opongan al indulto es algo muy positivo. Pero yo creo que con el tiempo lo que habría que hacer es que casos como el mío no sean punibles. […] Estoy agradecido que la Fiscalía diga que no se opone al indulto, pero por otro lado me duele que pidan pena de cárcel y que pueda ser punible un acto de amor como el que yo tuve con María José”, cuenta.