El Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga juzga a la cantante Isabel Pantoja -que, de negro , no ha podido evitar llorar en la sala - , acusada como administradora única de Panriver 56 , por participar esta empresa en una operación supuestamente irregular de deuda relacionada con su casa de la localidad malagueña de Marbella. La Fiscalía malagueña solicita que se le impongan a la cantante un pena de tres años de prisión al acusarla como supuesta cooperadora necesaria de un delito de insolvencia punible.

A la vista de que la empresa tenía embargado su crédito a favor de la otra, "por lo que no podría disponer de la cantidad por la que había despachado ejecución", y que Panriver "estaba interesada en la venta de los inmuebles --para lo cual resultaba necesario cancelar el embargo sobre los mismos--", los acusados "se concertaron para beneficiarse mutuamente ", dice el fiscal.

El delito de insolvencia punible del que se acusa a Isabel Pantoja y por el que se ha sentado profundamente afectada en el banquillo se da cuando un deudor trata de provocar un desajuste en sus activos para alegar que no tiene patrimonio suficiente con el que responder a un derecho de crédito. Eso perjudica de forma obvia al acreedor. Básicamente, las conductas constitutivas de un delito de insolvencia punible son dos, la ocultación o daños de elementos patrimoniales. y la realización de ciertos actos de disposición que perjudiquen el pago de una deuda. La web www.conceptosjuridicos.com desgrana con nitidez las circunstancias que concurren en este delito.

1.ª Oculte, cause daños o destruya los bienes o elementos patrimoniales que estén incluidos, o que habrían estado incluidos, en la masa del concurso en el momento de su apertura.

2.ª Realice actos de disposición mediante la entrega o transferencia de dinero u otros activos patrimoniales, o mediante la asunción de deudas, que no guarden proporción con la situación patrimonial del deudor, ni con sus ingresos, y que carezcan de justificación económica o empresarial.

2. La misma pena se impondrá a quien, mediante alguna de las conductas a que se refiere el apartado anterior, cause su situación de insolvencia.



Aunque este delito se desenvuelva en el ámbito de una insolvencia real o aparente, no se puede castigar la mera incapacidad de enfrentarse a deudas por uno mismo. Solo tendrán relevancia penal los casos en los que se pueda vincular al sujeto pasivo del derecho de crédito con las conductas punibles que se han mencionado en el apartado anterior. Hay que tener claro que en el Derecho Penal no se castiga el impago de deuda en ningún caso. Además, es importante señalar que la incapacidad para atender las obligaciones con el patrimonio existente ha de ser de carácter definitivo. No valdrían situaciones de falta de liquidez en ocasiones puntuales.