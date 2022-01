El segundo investigado estuvo con Esther López el día de su desaparición

Además de Ramón 'el Manitas' --que quedó en libertad el viernes , pero con medidas cautelares--, la Guardia Civil investiga desde el miércoles por la tarde a C.L.G. Ese día, declaró asistido de una letrada de oficio en la Comandancia de la Guardia Civil , en la Avenida de Soria de Valladolid. No obstante, ya lo había hecho anteriormente en otras cinco ocasiones , pero como testigo .

Por otro lado, R.G. 'el Manitas', hizo su primera declaración, cuyo contenido no ha trascendido, acompañado de su letrada, Lorena Iglesias, antes de su puesta en libertad. Durante la comparecencia, el fiscal del caso propuso a R.G. la obligación de no salir de la provincia de Valladolid sin autorización, la retira del pasaporte--para asegurar que no abandona España--y la necesidad de firmar todos los días y notificar cualquier cambio de domicilio. Las medidas fueron finalmente adoptadas por la instructora, sin la oposición de la defensora.