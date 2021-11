Los Mossos tienen claro que a la joven violada de Igualada "la dejaron morir"

Los Mossos d'Esquadra aseguran que los agresores de la joven violada en Igualada, a los que siguen buscando, la "dejaron morir"

La joven violada en Igualada fue encontrada semidesnuda y cubierta de sangre

Los camioneros que la encontraron no lo olvidan: "estaba inconsciente y toda llena de sangre"

La menor que fue brutalmente violada en Igualada, en Barcelona, el pasado uno de noviembre ha perdido el 90% de la audición de uno de sus oídos. Es una de las consecuencias de la brutal agresión sufrida por la que la madre ya ha pedido al presidente del Gobierno la pena de muerte para los violadores. Cada vez que se saben más datos del caso, más escalofríos provoca. La joven sigue ingresada en el hospital y ha tenido que ser operada de urgencia en varias ocasiones.

Los Mossos d'Esquadra aseguran que sus agresores, a los que siguen buscando, la "dejaron morir". Ya confesó lo mismo Joaquín, uno de los camioneros que encontró a la joven y que no puede quitarse su imagen de la cabeza. "Me viene un chófer a ver si tenía una manta o algo porque había una chica tumbada en el suelo. Cogí una chaqueta y una camisa que tenía y la tapamos. No hablaba ni nada". Joaquín recuerda que la menor "estaba inconsciente y toda llena de sangre", y para aclarar algunas noticias que habían estado circulando, explicó que la tapó "para que entrara en calor", no porque pensara que había fallecido: "Como la veía temblando, la tapé. Nosotros le hablábamos y ella no decía nada, pero notábamos que respiraba", recuerda.

"La chica no llevaba nada encima, no tenía la documentación ni el bolso ni nada. En el polígono no había nadie. Era un desierto y encima al ser festivo no todos los compañeros trabajaron aquella mañana", matiza.

Por último, el testigo comenta: "Las pocas cámaras de seguridad que hay no enfocan a la calle, no vi a nadie en todo el trayecto, conozco muy bien la zona... los únicos que estuvimos presentes fuimos el otro camionero y yo, creo que por cómo estaba la chica debió pasar varias horas sola ahí tirada".

La madre pide pena de muerte para los violadores

La madre no se resigna a esta realidad y no quiere que otra familia pase por los mismo nunca más. Por eso grabó un audio dirigido al presidente del Gobierno. Muy duro. "¡Pena de muerte para los violadores ya!. Cuando violan a tu hija, te violan a toda tu familia, le destrozan la vida a una niña. ¡Esto no lo podemos permitir que pase más!. Necesitamos leyes muy duras para acabar con la plaga de los violadores, ¡pena de muerte ya! Ninguna familia más rota de dolor", reclama rota por el dolor. Por último, la madre se dirige al presidente del Gobierno de España: "Señor Pedro Sánchez, ¡escuche a las víctimas!". También se escucha como la madre cuenta que cuando violan a una chica "le destrozan la vida". Además, vuelve a pedir, como ya exigió en una carta anterior, leyes "muy duras para acabar con la plaga de los violado.

El Ayuntamiento de Igualada aumentará la seguridad