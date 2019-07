Apuñala a su mujer y solo le condenan por lesiones porque el tribunal cree que no la quería "matar"

Además, le absuelve del delito de malos tratos habituales del que le acusaba inicialmente tanto el Ministerio Fiscal, que acabó retirando el cargo, como la acusación particular por entender que "no ha resultado acreditado que el procesado hubiera sometido a su mujer a un trato humillante y vejatorio ni que ejerciera sobre ella control alguno ni tampoco agresión por los que su mujer formuló denuncia ".

El tribunal no ve acreditado "ánimo de matar"

Para el tribunal "no se ha podido acreditar con la fuerza que se merece la concurrencia del ánimo de matar, sino tan solo una intención de lesionar , pues no hemos contado con unas pruebas claras y contundentes". Además, añade que las lesiones sufridas por la víctima "no afectaron a estructuras anatómicas importantes" ya que las heridas punzantes de un centímetro fueron en los dos pechos y en el costado.

"Quería matarme"

"Quería matarme", dijo la mujer y añadió que ella no le hubiera sujetado las manos, "yo no habría estado aquí en este momento". Frente a ello, el acusado se defendió el juicio señalando que "nunca he intentado hacerle daño", "nunca le he puesto la mano encima" y "jamás he intentado acabar con su vida".