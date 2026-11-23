Es el cuarto crimen por violencia machista en 2026 en Castilla-La Mancha

Confirmado como violencia machista el asesinato de una mujer en Villarrobledo, Albacete: no había denuncias previas

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El juez titular de la plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villarrobledo ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el varón de 46 años detenido por su relación con la muerte de Elena, de 37 años, en la localidad albaceteña el pasado 19 de noviembre.

Al detenido se le imputa de forma provisional por ser el presunto autor de un delito de homicidio, que se tendrá que concretar a lo largo de la investigación judicial, ha informado en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM). Asimismo, desde el tribunal se ha indicado que en este caso de violencia de género no existían denuncias previas por malos tratos.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado como un asesinato machista la muerte de Elena, el pasado 19 de noviembre, que se convierte en el cuarto crimen mortal de violencia de género en este 2026 en Castilla-La Mancha. Con la muerte de Elena son ya 47 mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de 2026, y 1.388 desde 2003, cuando comenzaron a recopilarse datos oficiales.

Si bien en principio el fallecimiento de la mujer fue declarado muerte natural a causa de una enfermedad que padecía, las circunstancias de la muerte no están claras y por el momento la investigación policial ha llevado hasta la detención del hombre de 46 años. El procedimiento judicial abierto continúa instruyéndose en sede judicial.

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El cuerpo fue hallado en la finca 'El Gordo'

El cuerpo de la víctima se encontró la madrugada del pasado viernes 20 de noviembre en la finca 'El gordo' de la localidad albaceteña de Villarrobledo y según comunicó el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, la víctima no tenía hijos menores de edad ni existían denuncias previas contra el presunto agresor, con el que mantenía una relación.

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El Servicio de Atención a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha recibió el pasado viernes, a la 01:41 horas, un aviso por el hallazgo del cuerpo de esta mujer, de 37 años de edad. El cuerpo sin vida de esta persona habría sido encontrado en la finca de de la localidad albaceteña, situada en el kilómetro 16 de la CM-3121.

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es, el canal de WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online disponible en la web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas del día, todos los días del año.

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En caso de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Si no es posible realizar una llamada, ante una situación de peligro puede utilizarse la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta con geolocalización.