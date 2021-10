No es la primera vez que lo hace. Elon Musk, el millonario CEO de Tesla o SpaceX , ha vuelto a lanzar unas cuantas predicciones para el futuro inmediato , algunas de ellas un tanto apocalípticas. Sus declaraciones sobre cómo la tecnología cambiará nuestra forma de vida nunca pasan desapercibidas, ni para los curiosos ni para la cotización en bolsa de algunas compañías. Se puede decir que cada vez que Musk abre la boca 'sube el pan' , y podemos decir que ocurre de manera literal. Y lo ha vuelto a hacer. Esta vez ha sido durante una entrevista en la feria Code Conference en California , donde Musk se ha atrevido a lanzar sus predicciones sobre cinco temas candentes: las criptomonedas, las drogas psicotrópicas, la crisis energética, los robots y su proyecto de satélites Starlink.

Elon Musk siente verdadera pasión sobre las criptomonedas y sobre la tecnología que las soporta, sobre la cual ha hablado en múltiples ocasiones y donde. sus empresas también tienen intereses. Durante la conferencia, el fundador de Tesla criticó a los bancos centrales de las principales economías del mundo, que actualmente están analizando las ventajas y desventajas de estas monedas y estudian la manera de controlarlas . Musk afirma que esto es un error, que nadie podrá controlar el crecimiento de las criptodivisas, como mucho puede frenarse su avance, pero esto no harías sino frenar la posibilidad de “reducir los errores y la latencia del sistema monetario actual”.

Musk ve en la crisis energética un problema de gran magnitud en el futuro que podría llevar, según él, a la próxima gran guerra . Una guerra motivada por el control de las materias primas que general actualmente nuestra energía. Aunque Musk lo ve como un problema del futuro, lo cierto es que la crisis energética y sus problemas derivados es algo que ya se está viviendo hoy en día. Según el CEO de Tesla todo se debe a que el sistema energético actual está obsoleto y no tiene la capacidad de responder a la demanda que se avecina, derivada de la transición energética.

Elon Musk ha hablado mucho sobre robots y alguna de sus empresas trabaja activamente en ayudar a su llegada a la vida cotidiana. Musk prevé que en muy pocos años los robots bípedos y de aspecto humano estarán entre nosotros en el día a día. Pero serán infinitamente más inteligentes que ahora y estarán interconectados. Musk afirma que no había construido un robot propio para no colaborar en construir un futuro distópico "como el de las películas de Terminator" . Pero, ahora que considera que su llegada es inevitable, ha decidido poner en marcha la construcción de su propio humanoide, aunque asegura que hará “lo que pueda” para evitar ese terrible futuro.

Elon Musk avanzó que Starlink, la red de satélites de Internet de la división de SpaceX, saldrá de la fase beta en la que actualmente se encuentra previsiblemente el próximo mes. Starlink ofrece acceso anticipado a su servicio de Internet basado en una red de satélites interconectados con el programa 'Better than Nothing Beta' (beta mejor que nada).