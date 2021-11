La multinacional taiwanesa de tecnología Acer, una de las más importantes de la industria, sufrió en marzo también un ataque de ransomware. Los delincuentes, que infectaron sus sistemas, pidieron uno de los mayores rescates pedidos hasta la fecha: 50 millones de dólares , a cambio de descifrar los archivos que habían sido encriptados. Además, los responsables del ataque compartieron algunas imágenes de ciertos archivos robados como pruebas. La propia empresa no descartó que los datos de sus usuarios hubieran caído en manos de los cibercriminales.

La empresa digital española de compra y reparto a domicilio hizo público que el 29 de abril había sufrido un acceso no autorizado a sus sistemas a través de una antigua interfaz del panel de administración. De hecho, la revista Forbes aseguró que el hacker había puesto a la venta en internet tanto el acceso a los datos de las cuentas de clientes y repartidores con el potencial de modificar la contraseña de dichas cuentas. A pesar de que no hubo datos bancarios ni especialmente sensibles revelados, los datos afectados no estaban cifrados de forma correcta.