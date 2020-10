En cuanto a las situación, la más habitual (un 14,3%) presenciada por los menores son las de violencia psicológica, es decir, "insultar o ridiculizar" y "hacer sentir miedo"; mientras que en un segundo nivel se sitúa la prevalencia de situaciones que deterioran de una forma especial la autoestima, como "decirle que no vale nada" (un 8,7%) o realizar un control abusivo de su comportamiento (8,5%).

Le siguen el aislamiento (7,7%), la agresión física (7,1%), las "presiones para actividades de carácter sexual en las que ella no quería participar" (2,5%) y el control a través de Internet y las redes (1,5%).

Pero para la directora del trabajo, el dato "más importante" de este estudio es que, según sus datos, la gran mayoría de jóvenes que han presenciado o vivido esta lacra en sus diferentes niveles, no reproducen o sufren violencia en sus relaciones personales .

Así, un 76,2% de las jóvenes que han presenciado violencia contra sus madres de grado medio (psicológica o deterioro de la autoestima),y el 67,1% de las que presenciaron violencia grave, no son víctimas de estas situaciones en sus relaciones; mientras que un 31,7% de los chicos que vivieron violencia media en sus hogares y un 35% de los que presenciaron violencia grave, no la ejercen.

"La inmensa mayoría de los menores expuestos a las violencias logran salir del ciclo", ha apuntado Díaz-Aguado, quien ha señalado que se trata de un dato "esperanzador" y que se ha de utilizar "en prensa y televisión" para lanzar la idea de que de la violencia "se sale" y no es una situación que estén "condenados fatalmente a reproducir".

También advierte de que este mensaje debe ser un "mandato educativo" para que las nuevas generaciones no repitan "errores el pasado".

Acoso sexual online

Estas cifras no quitan, explica la experta, que aquellos jóvenes que sufren violencia en sus hogares no tengan un mayor riesgo de reproducirlo o sufrirlo en sus relaciones, en comparación con los menores que no han presenciado nunca violencia.