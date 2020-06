Cristian se viene arriba con un sensual masaje de Yola: "Estaba empalmado"

Los concursantes cada vez están más cariñosos el uno con el otro

La relación entre Cristian Suescun y Yola cada vez es más estrecha. El navarro y la excomponente de las Sex Bomb han decidido aliviarse de las tensiones de 'La casa fuerte' a través de unos sensuales masajes. "¿Tú novia es celosa o se toma las cosas con humor?", le ha preguntado Leticia Sabater al concursante. "Es celosa, si viera como le toca ahora la Yola...", ha respondido Maite Galdeano. "Cállate la boca tía", se ha enfadado él.

Tras recibir el masaje de la cantante, le ha llegado el turno al de Pamplona. Sin embargo, el hermano de Sofía Suescun no quería sentarse encima de su compañera. "Mi novia se puede poner celosa", ha explicado. Mientras Cristian trabajaba la espalda de Berrocal, la intérprete de 'La salchipapa', ha comenzado a tocar las partes íntimas de Yola. ¿Pero qué me estáis haciendo? Me voy a poner cachonda", ha avisado.

Tras ver las imágenes, Sonsoles Ónega ha querido saber que ocurría entre los concursantes. "Cristian yo tengo que preguntarte si ha pasado algo entre vosotros o solo debajo de tu bañador, hemos visto que te relaja lo suficiente para que tú… te vengas arriba", ha comentado la presentadora.

"Estaba empalmado", ha señalado Oriana. "Se te veía el bulto". "Para nada", ha aclarado él. "Una cosa es que tenga el miembro como lo tenga,pero no. Los masajes de Yola me ralajan mucho y ya está. Yo a mi novia la quiero mucho, te quiero Jessica", se ha defendido él lanzando un beso a cámara.

El beso entre Cristian y Yola

Recientemente, Oriana desveló que en el cumpleaños de Leticia Sabater, Yola y Cristian se besaron. Sin embargo, ellos lo negaron. "Yo me desperté y no me acordaba si había pasado o no", explicó la cantante. "Yo a Yola ya le he pedido perdón, me parece una chica diez, tiene un corazón gigante y es muy buena persona. La voy a tener de amiga pero lo del beso yo no me acuerdo para nada. Es solo mi amiga", zanjó Cristian.

Tonteo antes de 'La casa fuerte'