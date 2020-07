Gala 7 (2/07/20) 'La Casa Fuerte', íntegro en HD

Cristian se derrumba tras el rechazo de Maite

Todos los concursantes comentan la extraña relación madre-hijo de Maite Galdeano y Cristian Suescun. Aunque los dos aseguran estar cada vez más unidos gracias al reality, son varios los testigos que afirman que Maite habla mal de su hijo. En una discusión, Maite cogió a Cristian por banda y le dijo una serie de cosas que hizo que su hijo se derrumbase y se plantease abandonar.

Juani, enemiga declarada de Maite, alzaba la voz en el directo de la séptima gala del reality para decir todo lo que habría escuchado y para destapar que la relación de sus compañeros es más mala de lo que estamos viendo. "Un día Cristian me miró y me dijo que su madre solo quería a Sofía y a Kiko. Me dio mucha lástima. También he visto a Maite decirle a él que no vale para un reality. Y yo lo que quiero es que Cristian no se deje manipular", explicaba diciendo sentir lástima por él.

Por su parte, Jorge Javier Vázquez ha regañado a Maite en directo: "Te has olvidado de una cosa importante. Creo que ves a un chico con el que no te llevas mucha diferencia de edad y que eres una mujer moderna. Pero te has olvidado de algo importantísimo, de que eres su madre", le dijo el presentador.