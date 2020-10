Alejandra Rubio defiende a Melyssa y carga duramente contra Tom: "¡Para que alguien me quiera así mejor que no me quiera nadie en la vida!"

Alejandra Rubio carga contra Sandra Pica: "Es una maleducada"

La colaboradora considera que Tom es un "sin vergüenza"

Alejandra Rubio se ha estrenado como colaboradora de la segunda edición de ‘La isla de las tentaciones’ y ha dejado clara cuál es su postura en todo lo que ha sucedido en La República Dominica durante las últimas dos semanas. La hija de Terelu Campos ha criticado con dureza los primeros besos que Tom y Sandra se han dado la isla y ha lanzado un consejo tajante para Meyssa: “Para que alguien me quiera así mejor que no me quiera nadie en la vida”.

Alejandra Rubio critica la actitud de Tom

Desde el primer momento en plató, Alejandra se ha mostrado indignada con el comportamiento de Tom. El concursante parece haber olvidado que entró al programa con novia y no titubea a la hora de avanzar con Sandra.

La nueva pareja aprovecha cualquier momento para besarse y Tom llega a responsabilizar a los celos de Melyssa de las actitudes que él ha tomado dentro de la isla. “Sin tan mala era no sé qué hacía con ella”, se ha preguntado Alejandra enfadada. La colaboradora no ve con buenos ojos la falta de respeto a la que Melyssa está siendo sometida y tampoco entiende cómo no se ha dado cuenta antes de que su novio no le tiene ningún respeto. “Veo que las inseguridades de Melyssa vienen mucho por parte de Tom ¿Crees que es un perfil que manipula a su pareja?”, la ha preguntado a nuestra psicóloga.

Arancha ha reconocido que no tiene los datos suficientes para afirmar que Tom manipule de manera “descarada y consciente” a Melyssa pero que las imágenes que ha visto le hacen pensar que los dos contribuyen a que se dé esa situación: “Creo que hay una sinergia de los dos. Él es una persona que despliega su atractivo en Melyssa y ella es muy receptiva porque le ama. Con lo que le va a seguir ya que, como ella ha dicho, va a hacer lo que haga falta para luchar por su amor”.

El ataque de Alejandra contra Sandra Pica

Además, Alejandra ha opinado que Tom no es el único “caradura” y que Sandra tampoco actuó bien cuando Melyssa asaltó ‘Villa Montaña’ para recriminar a Tom sus primeros acercamientos con las solteras.

Sandra intentó tranquilizarla diciéndole que entre ella y su novio no había pasado nada, y para Alejandra estas falsas explicaciones son innecesarias.

“Yo no sé para que se mete, me parece una maleducada y no pinta nada en cosas de pareja. Le dice que no pasa nada pero luego bien que le mete boca a Tom. No tiene respeto”, ha criticado en plató.

El tajante mensaje de Alejandra contra Tom

Además, la nieta de María Teresa Campos ha confesado que, para ella, Sandra está haciendo un “papelón” ya que nadie querría empezar una relación con una persona que está siendo infiel a su pareja delante de toda España: “Yo no me fiaría de una persona que le hace esto a su pareja y nunca podría estar con alguien así”, ha reflexionado.

En resumen, Alejandra cree que Tom está actuando sin escrúpulos dentro del programa y que no busca ningún futuro con Sandra: “Está perdida igual que Melyssa. Este señor no sirve para tener una relación. Así que, Tom, por favor, relaciones no”, le ha pedido mirando a cámara.