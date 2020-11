Lester sube por error una foto de Patricia completamente desnuda

Amor comparte la foto y la pareja advierte con denuncirla

Amor estalla contra Lester: "Eres un máximo poligonero inculto"

Desde que empezó ‘La isla de las tentaciones’, Amor Romeira dejó claro que Lester no era de su agrado. La exgranhermana fue la primera en contar el motivo por el que Lester y Alessandro no se llevaban nada bien, y habló de los celos, las mentiras y las infidelidades que el concursante le había hecho a su novia Marta Peñate. Lester pidió paz y Amor se la dio. Pero la pasa noche, la canaria ha decidido romper esta tregua con el objetivo de quitarle la “careta”.

Amor explica el motivo de su enfado

A través de uno de sus “Romeira Informativos”, Amor ha explicado sin pelos en la lengua el motivo por el que ha decidido reabrir su guerra con Lester.

“Ya tengo la tablet preparada porque, evidentemente, hoy voy a quitarle la careta a Lester. Todo el mundo fue testigo de que Lester subió, él dice que por error, una foto de Patricia desnuda. Evidentemente, esa foto ya es como la pólvora y está rulando por todo Twitter y por todo Instagram. Pero han tenido fijación conmigo”, ha empezado diciendo Amor después de haber recibido unos mensajes de Lester amenazándola con denunciarla por compartir en su perfil la polémica foto de Patricia completamente desnuda.

“Yo, evidentemente, me quedé flipando con esa foto y no me creo para nada la excusa de que fue sin querer. Fue una foto que estuvo quince minutos. Puedo llegar a creer incluso que es una estrategia para ganar seguidores porque es una especia de juego que se suele hace. Tú subes una foto ‘que no querías subir’, se convierte en viral, te haces noticia, y ganas expectación. Cuidado. Yo no me creo nada. Además ella estaba muy tranquila con el móvil mientras él pedía perdón. A mí me subes esa foto y estoy hundida como el Titanic. Pero bueno, allá cada uno con su dignidad”, ha criticado Amor ofendida.

Amor enseña los comprometedores audios de Lester

“Total que entonces Lester se ha venido arriba y me ha venido a hablar de dignidad diciéndome que me va a dar protagonismo, ¡Él a mí! Patricia también lo dijo pero ella es como si hablara una plana de Barrio Sésamo ¿Qué protagonismo tiene una planta de Barrio Sésamo? ¡Ninguno! Yo sí les voy a dar protagonismo hoy pero para quitarles la careta”.

Sin más dilación, Amor ha reproducido el primer audio de Lester. “Voy a hablar con mi representante a ver qué puedo hacer con esta tía. La voy a denunciar. Voy a hacer algo con ella. Voy a ir por lo legal. Porque ya se está pasando, la puto sin dientes, el puto travelo asqueroso de mierda. Así que voy a ir a por ella”, decía el exconcursante de ‘LIDLT’.

Amor ha reconocido que este audio le hizo “llorar” y ha explicado que Lester se lo envió a Aurah Ruiz. “No tengo nada más que añadir. Creo que quedas retratado cómo eres. Máximo poligonero inculto. Dientes los tengo todos y travelo no lo soy. Pero sé que lo dijiste para ofenderme. Realmente me cansa este tema del insulto transfóbico. Me agota. Y no lloro porque me duela, porque en el fondo sé que estoy por encima de eso. Pero estoy cansada”.

Después de recibir este audio, Amor se sentó en 'Sábado Deluxe' para arremeter contra el concursante: antes de sentarse en ‘Sábado Deluxe’ para hablar del exconcursante: “No le di mucha caña porque me pidió perdón y me creí sus disculpas. Pero creo que es necesario que sepáis que después e esas disculpas, llegó este audio”, ha contado antes de poner el segundo audio.

“Incluso estaba pensando que podemos hacer algo divertido entre tú y yo, seguir con este rollito del pique y después hacer como que nos llevamos bien. No sé, tú eres la que se dedica a esto. No te estoy diciendo de hacer una falsa, un montaje, pero medio sí. Podemos hacer algo divertido para coger algo de protagonismo y a ver si eso nos ayuda a conseguir seguidores”.

La advertencia de Amor Romeira a Lester