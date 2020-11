El melancólico mensaje de Óscar sobre 'LIDLT': "Aquellas bonitas tardes en Villa Playa"

En 'La isla de las tentaciones tres meses después', ella aseguró que el soltero era una persona diferente fuera del programa y que no había visto demasiado compromiso por su parte. "Con Óscar sentí todo maravilloso en La isla pero en Málaga me hablaba como si fuera una amiga. Me agobié porque quería arreglar las cosas con Pablo, dejé a Óscar y seguí mi vida sin ninguno de los dos", contó. "Cuando me he encontrado con Óscar me he sentido rara, he pasado tanto con él... pero a la vez lo veía como un desconocido".