Lola se derrumbaba en los brazos de Diego. "No dudes de mí, sabes que soy cariñosa. A mí me asusta que tú lo seas porque no lo eras", le decía a su novio. Él le prometía que no tenía que preocuparse. Lo mismo le ocurría a Lucía, quien entre lágrimas le pedía a Manuel que se portara bien.