Los momentos más bonitos entre Javi y Georgina Rodríguez

Pero los recuerdos siguen ahí y fueron muchos los momentos que compartieron. Uno de los más especiales ocurrió después de un día normal en el instituto: “Cuando salíamos de clase, ella y yo íbamos a un parque que estaba al lado y recuerdo que los dos soñábamos despiertos hablando de viajar, de recorrer el mundo… Los dos teníamos muy claro que nos íbamos a comer el mundo. Y ahora que han pasado los años y veo que se ha convertido en una mujer con una familia increíble que ha cumplido lo que se ha propuesto y yo, que no me puedo quejar porque he cumplido muchos sueños, me hace gracia recordar lo que hablábamos. Quién nos lo iba a decir cuando estábamos en ese parque de Jaca…”.