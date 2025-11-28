Compartir







El Congreso no podrá suspender de sus funciones y atribuciones parlamentarias al diputado José Luis Ábalos hasta que el auto de prisión del Tribunal Supremo sea firme, ya que la defensa del exministro de Transportes y exsecretario de Organización socialista lo ha recurrido, según han informado fuentes parlamentarias.

Así lo ha comunicado también el Alto Tribunal en su respuesta al requerimiento que le hizo ayer la Cámara Baja en relación a su envío a prisión. El Supremo indica, a este respecto, que el auto de prisión para el exministro no es firme al estar recurrido en apelación por las representaciones procesales tanto de Ábalos como de su exasesor Koldo García, precisando que la deliberación al respecto está señalada para el próximo 4 de diciembre.

La suspensión de José Luis Ábalos en el Congreso, a la espera de la resolución de los recursos y una sentencia firme

Será a partir de ese momento cuando la Mesa del Congreso podrá aplicar el artículo 21 del reglamento, que establece que los diputados quedarán suspendidos en sus derechos y deberes parlamentarios cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el auto de procesamiento, se hallaren en situación de prisión preventiva y mientras dure ésta.

Por todo ello, pese a que la Presidencia del Congreso envió ya en la tarde de ayer, jueves 27 de noviembre, un oficio al Tribunal Supremo con el fin de que certificara la decisión de ingreso en prisión provisional de Ábalos e iniciar de este modo el trámite para la suspensión de sus derechos como parlamentario, todavía se ha de esperar a la citada fecha.

José Luis Ábalos no perderá su acta de diputado, pero no podrá votar, ni cobrará el sueldo como parlamentario, ni podrá ejercer tampoco otras de las prerrogativas ligadas a su condición, como presentar preguntas al Ejecutivo o escritos a la Mesa.

José Luis Ábalos y Koldo García, tras la primera noche en prisión

Entre tanto, el exministro de Transportes y quien fuese su asesor han pasado ya la que ha sido su primera noche en la cárcel de Soto del Real, en Madrid. Allí, han pasado la noche juntos en la misma celda, si bien está previsto que en los próximos días les asignen unas separadas.

Según las primeras informaciones, ambos están tranquilos, si bien José Luis Ábalos se encuentra un poco más bajo de ánimos que Koldo. Esta misma mañana, el exministro ha recibido la visita de su abogado. Ambos han decidido recurrir el ingreso en prisión porque lo consideran una medida excesiva.

De momento, el Tribunal Supremo ya cuenta sobre la mesa con ese recurso del exministro contra su procedimiento, que se resolverá en la semana que viene.